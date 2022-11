Una vita, anticipazioni 5 novembre 2022: Ramon fa una bella proposta a Lolita!

Anticipazioni puntata 1480 di Una vita di sabato 5 novembre 2022

Dori chiede a Felipe di andare a Ginevra con lei e l’avvocato, nonostante si senta incerto a riguardo, le assicura che ci penserà. Hortensia svela a Liberto il suo segreto riguardo al padre di Azucena e Rosina la spinge a fare lo stesso con Pascual. Un disperato Ignacio cerca di scusarsi con Alodia, ma lei gli dice che tra loro è finita. Genoveva ha un nuovo malore e Gabriela insiste nel voler esser lei ad accudirla.

Luzdivina si arrabbia con Marcelo per essersi intromesso tra lei e Higinio, ma poi comprende le sue intenzioni e lo ringrazia per l’aiuto. Fidel sta sempre meglio, ma Lolita non si allontana neanche un attimo dal suo capezzale, dando adito a un certo gossip sul loro rapporto che fa indispettire Ramon; in seguito la donna rivela al suocero che vorrebbe far tornare Moncho ad Acacias, ma lui invece le propone di andare insieme a Cabrahigo.