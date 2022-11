Una vita, anticipazioni dal 7 al 12 novembre 2022 (ultime puntate)

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 7 a sabato 12 novembre 2022

Casilda racconta ad Azucena che vorrebbe usare i soldi della lotteria per aprire un’attività commerciale nel mercato. Hortensia confessa a Pascual di non essere mai stata all’estero. In un momento di confidenza, Luzdivina bacia Marcelo, il quale però la respinge. Felipe e Dori vogliono chiarire ai vicini la natura del loro rapporto e organizzano una merenda per dare la bella notizia. Tuttavia, durante il rinfresco Felipe chiede a Dori di sposarlo.

Dori accetta la proposta di matrimonio di Felipe per la gioia di tutti. Marcelo propone a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriela dissuade la madre. Luzdivina sta pensando di lasciare Acacias e Marcelo cerca di trattenerla rivelandole i suoi sentimenti. Nel frattempo, Hortensia racconta alla figlia Azucena la verità sul padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio. La ragazza la sprona a raccontare la verità anche a Pascual.

Spoiler Una vita: ultima settimana per la telenovela spagnola!

Bellita mette in atto il suo piano per fare ricongiungere Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, dove Ignacio aprirà uno studio medico. Lolita confessa a Felipe di sentirsi confusa riguardo a Fidel. Felipe e Dori si confrontano in merito a una nuova proposta di lavoro per l’avvocato.

Dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che non lavorerà più per lei e che avvierà una propria attività. Rosina reagisce fingendo indifferenza e la domestica ci rimane molto male. Ramon è infastidito dalle attenzioni di Fidel nei confronti di Lolita, ma lei mette in chiaro che ha il diritto di essere felice. In seguito, Fidel le chiede il permesso di corteggiarla. Hortensia dice a Pascual di non essere mai stata sposata e lui rimane senza parole.

Liberto e Rosina attendono i rappresentanti della Bris & Holden, ma al loro posto arrivano due ospiti inaspettati: Susana e Armando. Mentre Genoveva sta pranzando con Gabriela, entra in sala da pranzo niente di meno che Aurelio Quesada, pronto a sbarazzarsi definitivamente della moglie. A evitare il peggio sarà l’intervento di Marcelo.

Genoveva, in fin di vita, chiede conforto a Felipe, che però, pur ammettendo di aver provato amore per lei in passato, le nega il proprio perdono e le volta le spalle. Marcelo viene portato via dalla polizia per essere interrogato. Poco dopo la morte di Genoveva, Gabriela riceve una telefonata… e si scopre che la ragazza è in combutta niente meno che con Cayetana Sotelo-Ruz.

Pascual chiede a Hortensia di sposarlo. Leonor torna a sorpresa ad Acacias e informa la madre che si trasferirà lì con tutta la famiglia. Felipe annuncia a Dori che andrà a Ginevra con lei. Casilda decide di entrare in affari con Susana e Rosina. Lolita informa Ramon che intende portare avanti l’amicizia con Fidel e il suocero le dà il proprio beneplacito. Tutto il vicinato festeggia Bellita per l’onorificenza che ha ricevuto e l’artista canta una canzone dedicata ad Acacias.