Uomini e donne anticipazioni: Carola vuole lasciare, Federico la convincerà a restare?

Continua il percorso dei tronisti in questa edizione del trono classico di Uomini e Donne, che vede come protagonista in particolare Federico Nicotera. Nelle prossime puntate del dating show di Canale 5, il ragazzo cercherà finalmente di chiarirsi con Carola, verso la quale apparirà però molto duro e distaccato.

L’atteggiamento di Federico non passerà inosservato alla donna, che in camerino scoppierà in lacrime meditando seriamente di abbandonare il programma. Fortunatamente, l’emergenza rientrerà quando in studio il Nicotera riuscirà a convincere la pretendente a continuare la propria avventura in trasmissione, essendo lui molto interessato a continuare a corteggiarla.

Spoiler trono classico Uomini e donne, news su Federica Aversano

Novità anche per quanto riguarda il trono di Federica Aversano, la quale, tra alti e bassi, continuerà a frequentare Stefano. Ma attenzione a tal proposito all’opinionista Tina Cipollari, la quale in studio attaccherà duramente Federica, colpevole di aver trattato con distacco e indifferenza il proprio pretendente. Un comportamento che, come vedremo, non andrà a genio nemmeno al pubblico, che comincerà a guardare con diffidenza la tronista campana.

Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda dei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.