Uomini e donne anticipazioni: Federica Aversano lascia il trono!

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto nelle ultime registrazioni su Uomini e Donne. Infatti, come riportano numerosi aggregatori di anticipazioni, la tronista Federica Aversano (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri nella scorsa edizione) ha deciso clamorosamente di abbandonare a metà percorso la trasmissione.

Benché non le mancassero i pretendenti pronti a fare follie per conquistare il suo cuore, la giovane originaria di Caserta ha deciso di non fare alcuna scelta lasciando anzitempo il programma di Canale 5, sbigottendo non poco il pubblico e soprattutto gli opinionisti presenti in studio.

Spoiler Uomini e donne: Federica abbandona, le reazioni dei corteggiatori

Le cause, secondo quanto detto dalla stessa Aversano, andrebbero ricercate nella mancanza di interesse verso i ragazzi del parterre, nei confronti dei quali Federica non provava alcun sentimento. Una differenza abissale rispetto al forte trascinamento emotivo che solamente pochi mesi fa Federica provava per Matteo Ranieri, il quale a fine edizione le preferì la napoletana Valeria Cardone.

In ogni caso, la tronista campana sarà intransigente di fronte alla propria scelta, che come vedremo non farà piacere al corteggiatore Federico, incredulo e amareggiato dalla volontà di Federica. Al contrario, Stefano accetterà di buon grado la decisione della Aversano. Si conclude dunque in questo modo il primo trono di questa ventisettesima stagione di Uomini e Donne.