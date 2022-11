Uomini e donne anticipazioni: Federico Dainese, Vincenza spariglia le carte

Sembrava essere entrato in una nuova fase il percorso a Uomini e Donne di Federico Dainese che, dopo aver smascherato la corteggiatrice Noemi (colpevole di aver intrecciato una relazione clandestina con un altro uomo al di fuori della trasmissione), aveva ritrovato la serenità e soprattutto la stabilità sufficiente per continuare l’avventura nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Nelle prossime puntate, a destabilizzare nuovamente la situazione ci penserà invece Vincenza, una nuova pretendente che spariglierà le carte in tavola mandando nel pallone il simpatico tronista originario della Liguria.

Spoiler Uomini e donne, trono classico: news su Federico Dainese

Federico, dal canto suo, continuerà a manifestare uno spiccato interesse anche nei confronti di Elena, con la quale trascorrerà dei momenti molto piacevoli in esterna. Come si evince dalle ultime news circolate in rete, sono ancora tutte da definire le circostanze, che rendono decisamente ingarbugliate e imprecise le previsioni riguardo al trono di Federico…

Occhio altresì a come l’uomo si approccerà prossimamente a Vincenza, la quale, benché da poco sbarcata nel programma, dimostrerà subito di voler fare il possibile per conquistare il cuore del Dainese. Ci riuscirà?