Uomini e donne anticipazioni: Federico tra Carola e Alice

Nelle più recenti puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito a un nuovo e acceso confronto tra il tronista Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola Carpanelli. I due, come vedremo nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, torneranno a scontrarsi aspramente a centro studio a causa di alcune incomprensioni nate nell’ultima esterna.

Carola, in particolare, si scaglierà contro la sua rivale Alice, accusandola senza mezzi termini di essere troppo finta e costruita. Alice, dal canto suo, si difenderà manifestando il suo reale interesse per Federico, verso il quale nel corso dei mesi è maturato un sentimento per lei molto importante. La contro-risposta di Carola non tarderà ad arrivare: la bionda pretendente infatti sbeffeggerà l’ormai nemica in amore, tirando in ballo la di lei professione di psicologa, lavoro che secondo Carola Alice non potrebbe svolgere visto che non è in grado di intuire i reali sentimenti delle persone.

News Uomini e donne su Federico Nicotera

Una stilettata bella e buona quella della Carpanelli, ormai sempre più sicura dell’amore che Federico prova per lei. Ma il tronista in tutto questo come reagirà?

Benché il Nicotera apparirà fortemente in imbarazzo di fronte a questa discussione esplosa nel suo parterre, questa sfuriata gli servirà in ogni caso per fare quadrato sulle sue pretendenti, essendo il momento della scelta finale sempre più incombente.

E voi, vi siete già fatti un’idea su chi sarà la fortunata che abbandonerà il programma al fianco di Federico? Per scoprirlo, appuntamento su Canale 5 dal lunedì al venerdì per le nuove puntate di Uomini e Donne.