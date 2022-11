Uomini e donne anticipazioni: Lavinia senza Alessio ma…

Sono in arrivo momenti di forte tensione per la tronista Lavinia Mauro, che nelle prossime puntate di Uomini e Donne attraverserà un periodo di estremo smarrimento all’interno del fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

La tronista infatti, abbandonata su due piedi dal corteggiatore Alessio Campoli, si ritroverà di punto in bianco senza più il pretendente romano in studio, che nelle precedenti registrazioni le aveva fatto intendere senza usare giri di parole di non essere attratto fisicamente da lei e di provare al contempo un forte interesse fisico nei confronti di Federica Aversano (la quale dal canto suo ha chiuso immediatamente ogni possibilità di conoscenza con il Campoli).

Uomini e donne: news su Lavinia Mauro

A breve, però, la decisione di Lavinia di andare a riportare Campoli in trasmissione provocherà il forte malcontento dell’altro corteggiatore, Alessio Corvino, che dal parterre osserverà deluso e amareggiato il tira e molla che vedrà protagonisti la Mauro e il suo rivale in amore.

Se vi state chiedendo come andrà a finire questa intrigata storia che si consumerà a breve nel salotto più famoso della televisione italiana non vi resta che attendere la messa in onde delle prossime puntata della ventisettesima edizione di Uomini e Donne. Presto, comunque, ne sapremo di più…