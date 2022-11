Uomini e donne anticipazioni: lite tra Ida e Roberta!

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, a centro studio esploderà un’accesissima discussione tra Ida Platano e la sua rivale Roberta Di Padua. Roberta infatti verrà accusata da Ida di intromettersi troppo spesso negli affari riguardanti lei e Alessandro Vicinanza, un atteggiamento che la Platano ammetterà di non tollerare più. Basterà questa sfuriata per convincere la Di Padua a non interessarsi più alle questioni personali di Alessandro e Ida?

Quel che è certo è che non si tratterà dell’unico litigio della puntata, dato che alla stessa Ida la regia deciderà di mostrare un filmato registrato dietro le quinte in cui verrà palesato che il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri sparla con la corteggiatrice Gloria Nicoletti riguardo alla conoscenza tra la Platano e Alessandro.

Trono over Uomini e donne: Ida infuriata con Riccardo

Messa al corrente di questa situazione, Ida andrà su tutte le furie e litigherà pesantemente con Riccardo, il quale verrà ammonito con severità anche dal Vicinanza.

Durante la discussione interverranno anche Armando Incarnato – che accuserà Alessandro di essere stato troppo morbido con Riccardo e di non aver avuto la reazione che si sarebbe atteso – e Roberta, che metterà in guardia il pretendente salernitano riguardo a Ida, secondo tutto il parterre ancora molto innamorata di Riccardo Guarnieri. Sarà vero?