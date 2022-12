Beautiful: BILL è il nuovo alleato di Sheila… e ricatta Steffy! | Anticipazioni americane

Avvenimento choc nelle puntate americane di Beautiful, dove Bill Spencer non solo fa la sua rentrée nelle vicende che contano, ma torna anche ad apparire l’uomo senza scrupoli degli inizi. L’editore, infatti, si è rivelato essere il nuovo alleato di Sheila Carter e colui che, molto probabilmente, le impedirà di rientrare in carcere.

Sheila, infatti, è tornata ad essere una fuggitiva una volta che, grazie ad un’intuizione di Finn, la verità sulla sua finta morte è venuta a galla. Da allora la polizia è nuovamente a caccia della latitante, con i Forrester decisi a sbarazzarsi per sempre della sua ombra. Ma come Sheila ha sempre detto a Deacon Sharpe, di cui è stata amante ed ospite durante gli ultimi mesi, c’è sempre una via d’uscita!

Beautiful, trame americane: Bill Spencer complice di Sheila Carter

Sheila, determinata a riconquistarsi un posto nella vita di Finn e Hayes, non è disposta a tornare dietro le sbarre e, a sorpresa, è riuscita ad introdursi nuovamente nell’abitazione di Steffy, non prima di aver provocato un blackout staccando la corrente elettrica. Superata in qualche modo la sicurezza privata di cui i Forrester si sono circondati, Sheila si è palesata alla coppia, colta alla sprovvista dall’audacia della Carter che, correndo il rischio di un arresto, è tornata a perorare la sua causa e a chiedere clemenza.

Tuttavia le sue parole sembrano non avere più alcun effetto su Finn, pronto a consegnarla di persona alle autorità, dopo averla legata. Ed è stato in quel momento che Bill ha fatto irruzione sul posto: con sgomento di Steffy, l’uomo non ha avuto alcuna intenzione di aiutarli, bensì ha dichiarato che Sheila merita una seconda chance… e che fa parte della sua vita!

Beautiful, spoiler USA: il brutto momento di Bill

Nei prossimi episodi si capirà meglio come sia nata questa alleanza e se il rapporto preveda anche qualcosa di “più personale”, ma per il momento le motivazioni di Bill risiedono nell’essere lui stesso una persona isolata, a cui tutti gli affetti hanno voltato le spalle.

L’editore, che è tornato ad indossare al collo il ciondolo a forma di spada, è furente per essere stato respinto sia da Brooke che da Katie: secondo i suoi piani avrebbe dovuto stare con una delle due Logan, poca differenza quale. Dopo essere stato rifiutato ancora una volta da Brooke, Bill è tornato all’attacco con Katie, che tuttavia non si è dimostrata disposta a commettere lo stesso sbaglio, forte anche del nuovo flirt con Carter Walton. Bill è così precipitato in un momento cupo della propria esistenza che non risparmierà neanche Steffy, ritenendo che anche a lei, a questo punto, non importi più niente di lui.

Beautiful, il ricatto a sorpresa di Bill

Ovviamente, per quanto confusa dalla nuova posizione di Bill (che solo mesi fa era stato fondamentale per l’arresto di Sheila), Steffy si è detta decisa a rispedire la Carter in prigione. Ma è qui che Sheila ha estratto l’asso nella manica: sa tutta la verità sul tentato omicidio di Bill. Quest’ultimo, infatti, ha minacciato Steffy di denunciare a sua volta Taylor Hayes per avergli sparato. Insomma, dopo anni di silenzio, Bill ha ricattato Steffy: la libertà di Sheila per quella di sua madre!