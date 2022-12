Beautiful: Brooke e Taylor, “ora scegliamo noi”. Ma alla fine chi vince? | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, sembra calare il sipario sul triangolo tra Ridge Forrester, Brooke Logan e Taylor Hayes… almeno per ora! Difficile pensare verosimilmente che il triangolo che negli USA ha tenuto banco nell’ultimo anno sarà davvero l’ultimo capitolo di quello che, almeno una volta, era uno dei pilastri principali di questa soap opera.

Riportando in scena Taylor, sebbene con una nuova interprete (Krista Allen), gli autori capeggiati da Brad Bell non hanno rinunciato alla tentazione di tornare a riaprire quella vicenda che, ora, si è provvisoriamente conclusa con la “non scelta” di Ridge.

Beautiful, trame americane: la “non scelta” di Ridge

E si parla di “non scelta” perché lo stilista non avesse intenzione di prendere una decisione, ma perché Brooke e Taylor hanno giocato d’anticipo, dichiarando di voler scegliere loro stesse. Insomma, sulla falsa riga di quello che, qualche anno fa fece Steffy Forrester Finnegan per porre fine alla dinamica triangolare con Liam e Hope (sulla quale, tuttavia, è in seguito inciampata di nuovo), la Logan e la Hayes si sono scoperte donne forti, indipendenti e in carriera, che non intendono sminuirsi aspettando che un uomo scelga una di loro tenendo l’altra momentaneamente in panchina.

Le due hanno riconosciuto di essere su questa giostra di tira e molla da troppo tempo e che tutti i vantaggi li ha presi l’uomo al centro: “Ora scegliamo noi stesse, la nostra dignità, il nostro rispetto“, hanno sentenziato, prima di dire addio a Ridge.

Apprezzabile, sicuramente, il fatto di non aver scaricato addosso a Thomas Forrester anche le colpe e le bugie del padre in questa vicenda che ha portato alla fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Peraltro, sia quest’ultima che Taylor da troppi decenni sono state parte attiva della dinamica per reclamare ora il titolo di vittime!

Beautiful, anticipazioni americane: vince Brooke?

Poi, francamente… chi ci crede? Impossibile pensare che gli autori stiano per introdurre in massa nuovi personaggi che forniscano altri inediti interessi amorosi, per cui è evidente che quella che Ridge aveva già deciso di scegliere come vero amore della sua vita finirà presto o tardi per cedere. Magari fino al prossimo round.

Intanto foto del backstage delle registrazioni dell’episodio natalizio di quest’anno hanno mostrato come Ridge e Brooke festeggeranno insieme, togliendo pochi dubbi su come le cose andranno veramente a finire entro breve. A confermarlo alcune dichiarazioni dell’interprete di Taylor: “Penso che Brooke conservi ancora un po’ di speranza, per quanto riguarda il mio personaggio, ha chiuso“.

Il tempo ci dirà se questa mossa di orgoglio femminile si rivelerà essere realtà o solo parole nel tentativo di dare una conclusione a sorpresa della vicenda (ma che, come abbiamo già sottolineato, non è un caso inedito nella storia recente di Beautiful).