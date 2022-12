Beautiful: Sheila sbranata da un orso? Finn non ci crede, scoprirà che è viva? | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, qualcuno potrebbe scoprire che Sheila Carter è viva e vegeta, nonostante, apparentemente, fosse stata sbranata da un orso. La donna, per sfuggire alla polizia, aveva infatti inscenato una fine cruenta, disseminando indizi che potessero far pensare che lei sia stata aggredita da un animale selvatico mentre cercava di scappare attraverso le montagne fuori Los Angeles. E tutti ci hanno creduto: la prova regina della sua dipartita fu un dito del piede che Sheila è stata capace di sacrificare pur di rendere il tutto ancora più credibile.

Dopo qualche mese di pausa, insomma, riprende questa storyline che vedrà in John Finnegan la persona maggiormente dubbiosa sulla morta della madre biologica. Per il medico, infatti, il tutto è sembrato troppo puntuale per essere vero: Sheila si è imbattuta in un orso che avrebbe lasciato un solo frammento del cadavere? Qualcosa, insomma, per Finn non torna.

Beautiful, trame americane: Sheila viva e vegeta, ecco dove si trova

Certo, nei mesi passati sarebbe stato più realistico mostrarci il giovane dottore in preda ai dubbi e intento ad indagare, ma gli autori di Beautiful ormai preferiscono concentrarsi su poche vicende alla volta, lanciando le nuove all’improvviso. E così, di punto in bianco, Finn si è mostrato incerto sul credere alle conclusioni della polizia in merito alla vicenda e, entrato in possesso del dito della madre, ha stabilito che i margini del macabro resto sono troppo puliti e netti per essere il risultato dell’aggressione da parte di una belva. Il traumatologo, dunque, avrebbe notato qualcosa che i coroner della polizia non avrebbero visto, riconoscendo nel taglio netto della ferita la prova di un’amputazione.

Comunicata a Steffy la sua terribile teoria, la coppia condividerà i propri sospetti con i familiari: Sheila si sarebbe tagliata da sola un dito così da inscenare la sua morte, riuscendo dunque a scappare mesi fa. Quello che nessuno può sospettare per ora è che la Carter non ha mai lasciato la città, restandosene nascosta nell’appartamento di Deacon Sharpe sopra a Il Giardino. I due hanno continuato ad essere amanti, con il padre di Hope ormai implicato come complice e a sua volta a rischio di incarcerazione, dato che, tra l’altro, si trova ancora in libertà vigilata sotto la condizione di non frequentare criminali.

Beautiful, spoiler USA: Deacon contrario alla presenza di Sheila in casa sua

Sheila, inoltre, ha asserito di essere in possesso di un’ingente quantità di denaro che potrebbe cambiare la vita di Deacon, ormai, a suo dire, lontano dai fasti dei successi passati come proprietario di locali o dell’etichetta di moda Sharpe Designs. Questi soldi, però, al momento non si sono mai visti…

Il tempo trascorso insieme sembrava aver avvicinato i due, con Deacon che, rifiutato da Brooke, aveva organizzato una sorpresa romantica per Sheila proprio a Il Giardino dopo l’orario di chiusura. Improvvisamente, però, Deacon è sembrato nuovamente ostile alla presenza della fuggitiva nella propria casa, temendo le possibili conseguenze quando verrà scoperta.

L’uomo infatti ritiene inevitabile tale esito, anche per il vizio di Sheila di uscire dall’appartamento, sebbene dietro un elaborato travestimento, mettendosi in costante rischio di essere riconosciuta. E, effettivamente, le cose potrebbero mettersi presto male per la Carter: le anticipazioni, infatti, segnalano che nei prossimi episodi verrà considerata nuovamente una latitante in fuga!