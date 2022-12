Beautiful: Deacon e Sheila si incontrano per la prima volta | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Deacon Sharpe, uscito prima di prigione, si ritroverà di fronte un muro quando Ridge e Brooke Forrester osteggeranno il suo ritorno nella vita della figlia Hope Spencer. Per la coppia, e in particolare per Ridge (la Logan presto ammorbidirà la propria posizione), l’uomo è totalmente inaffidabile e Hope, qualora lo riaccogliesse, finirebbe solo per essere usata per poi restare delusa da un uomo assai deludente.

La determinazione di Ridge di difendere moglie e figliastra dalla presenza di Deacon causerà diverse tensioni nel prossimo futuro, ma intanto Sharpe si ritroverà a perdere il primo round. Sebbene affermerà di essersi ripulito dall’alcol, sarà proprio al bancone bar de Il Giardino che Deacon si ritroverà a leccare le proprie ferite e a quel punto l’uomo si ritroverà faccia a faccia con Sheila Carter!

Beautiful: Sheila e Deacon, sarà una lunga amicizia

Sebbene entrambi abbiano fatto parte della famiglia Forrester, non si erano fino ad ora mai incontrati faccia a faccia, tuttavia riconosceranno all’istante le reciproche identità, ben conoscendo le rispettive storie. I due scopriranno di vivere situazioni simili: sia Sheila che Deacon stanno cercando di ritagliarsi un posto nelle vite dei propri discendenti, ma vedono questo loro diritto negato dall’ostilità dei Forrester.

E se Deacon sembrerà il più arrendevole, la Carter vedrà in questo incontro un’opportunità che rinvigorirà la propria determinazione: per Sheila, lei e Deacon potranno formare una squadra inarrestabile, capace di prevalere sui propri avversari!

Ma sarà davvero così? Certo è che l’incontro tra Sheila e Deacon segnerà la storia di entrambi: questa loro alleanza diventerà presto un’amicizia… che assumerà i contorni anche di qualcosa di più col tempo! Insomma, i due avranno a che fare a lungo l’uno con l’altra…