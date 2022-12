Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di sabato 10 dicembre 2022

Oggi a partire dalle 21.45 appuntamento con il Grande Fratello VIP, in onda eccezionalmente di sabato sera. Sono tante le dinamiche che hanno interessato i vipponi durante quest’ultima movimentata settimana, che ha registrato in particolare l’ennesimo scontro che ha come protagonista Antonella Fiordelisi, attualmente in rotta di collisione con Oriana Marzoli, fino a poco tempo fa sua amica nonché stretta confidente.

Le due donne sono ormai ai ferri corti e l’atmosfera nella casa per la modella salernitana si fa sempre più pesante, data anche la diffidenza delle altre donne verso la ex schermitrice. Tutt’altra aria tira invece tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, la quale è sempre più vicina al bell’odontoiatra bolognese. Riuscirà la triestina a conquistare definitivamente il cuore di Onestini?

Spazio in questa lunga diretta anche a una piacevole sorpresa che interesserà Edoardo Donnamaria, il quale riceverà la visita della madre Chicca. La puntata proseguirà inoltre con un intermezzo musicale: i concorrenti hanno infatti allestito un piccolo musical sulle note di “I will follow him” (colonna sonora del film Sister Act) e soprattutto del celebre brano “Roma non fa’ la stupida stasera”.

Infine, il conduttore Alfonso Signorini rivelerà chi tra Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi è risultato vincitore dal televoto del pubblico, che decreterà l’immune di questa settimana. Questo e altro nella diretta di oggi della settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.