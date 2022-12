Grey’s anatomy 19, trama sesto episodio (disponibile su Disney+)

Su Disney + potete assistere al sesto episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Folgorati (Thunderstruck). Una puntata crossover con lo spin off Station 19 che ci prepara all’addio già annunciato della protagonista Ellen Pompeo. Di seguito la trama dell’adrenalinico midseason finale del medical drama creato da Shonda Rhimes.

La puntata si apre con Meredith che invia una sua email di dimissioni al Grey Sloan, dicendo che sta seguendo una nuova entusiasmante opportunità a Boston con la Fox Foundation. Un trasferimento del tutto inaspettato che ferisce Nick, il quale si rende conto che la donna che ama ha deciso tutto senza nemmeno consultarlo ma sa anche che una madre farà sempre il meglio per i suoi figli anche a costo di sacrificare se stessa.

Richard chiede a Nick se lascerà l’ospedale, ma l’uomo non ne è sicuro. Dopotutto, ha cinque ottimi motivi per rimanere a Seattle: i cinque giovani stagisti, preoccupatissimi per il futuro del programma in assenza di Meredith. Marsh cerca di rassicurarli sul fatto che, anche senza Meredith, loro riceveranno comunque l’istruzione che meritano.

Intanto Amelia, dopo aver sorpreso nell’ascensore Kwan e Yasuda a ridacchiare su di lei e Adams, trascina suo nipote per un orecchio nel laboratorio delle abilità, dove gli farà confessare di essere sua zia e non la sua amante segreta. Come reagiranno gli stagisti?

Con la partenza di Meredith, Owen si candida per diventare capo della chirurgia, ma Richard gli ricorda che l’ospedale ha bisogno di un capo che non abbia la licenza medica sospesa. A quel punto, Hunt suggerisce a Teddy di fare domanda per quel posto.

Dopo mille ostacoli, la Bailey finalmente festeggia insieme a Jo, Link e Carina l’apertura dell’Elena Bailey Memorial Clinic for Reproductive Health, la tanto sognata clinica per la salute riproduttiva. Il nome è un omaggio alla sua mamma, la quale ha passato tutta la vita a lottare per assicurarsi che Miranda avesse tutte le opportunità e tutte le libertà che meritava.

Maggie si trova a casa di Meredith per aiutarla a sistemare le ultime cose, quando arriva Winston per comunicarle che ha deciso di fare domanda per la borsa di studio vascolare. Maggie pensa che stia agendo solo per capriccio e che presto tornerà al cardio, ma l’uomo le dice chiaramente che deve farlo per non rischiare di mettere a repentaglio la loro relazione. Proprio in quel momento, un fulmine colpisce casa della Grey, che va in fiamme.

Poco dopo, Richard chiama Meredith (impegnata in sala operatoria) per comunicarle che i vigili del fuoco della Station 19 stanno combattendo per spegnere un devastante incendio nella sua abitazione. Spaventata e in lacrime, la donna si precipita a casa e quando arriva sul posto rabbrividisce dinanzi alla scena infuocata…. quali saranno le conseguenze per lei e la sua famiglia?

Per scoprirlo dovremo aspettare il prossimo marzo quando Grey’s Anatomy 19 farà il suo ritorno su Disney+