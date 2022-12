Il paradiso delle signore 7: Marcello cerca di tirare su Adelaide | Anticipazioni 12 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 56 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 12 dicembre 2022

Vittorio (Alessandro Tersigni) incoraggia Ezio (Massimo Poggio) riguardo al suo nuovo lavoro in proprio. Colombo tuttavia racconta a Gloria (Lara Komar) dell’aut aut imposto da Veronica (Valentina Bartolo), che non accetta affatto che sia proprio l’ex moglie ad aiutarlo economicamente. Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisè Curia) comunicano alla famiglia la loro decisione di trasferirsi in America e Matilde (Chiara Baschetti) vuole organizzare una festa per salutarli.

Dopo il fidanzamento tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari), Marcello (Pietro Masotti) cerca di tirare su il morale della Contessa con una cena al Circolo. Vittorio infine riceve una telefonata inaspettata da Marta, che lo prega di raggiungerla a Parigi… Cosa sarà successo?