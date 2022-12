Il paradiso delle signore 7: Veronica e Gloria, si mette male | Anticipazioni 13 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 57 Il paradiso delle signore 7 di martedì 13 dicembre 2022

Veronica (Valentina Bartolo) teme che Gloria (Lara Komar) possa ancora intromettersi nella sua storia con Ezio (Massimo Poggio) e cerca di mascherare il malcontento con la figlia. Stefania (Grace Ambrose) non sa se partire o no per l’America mentre al Paradiso già stanno organizzando una festa per salutarla. Alfredo (Gabriele Anagni) vuole dimostrare a Clara (Elvira Camarrone) il suo potenziale facendola gareggiare con la bicicletta, ma la ragazza non è molto convinta.

Marcello (Pietro Masotti) organizza una serata al Circolo per omaggiare la Contessa. Gloria vuole parlare con Veronica per farle capire che non vuole intromettersi nella loro storia, anche se con l’aiuto economico proposto ad Ezio ha soltanto complicato le cose. Veronica però non è più disposta a sopportare in silenzio e ha un duro confronto con la capo commessa del Paradiso: un litigio a cui assiste furtivamente Gemma (Gaia Bavaro), che riferisce tutto alla sorellastra.