Il paradiso delle signore 7: Marco rinuncia a tutto per Stefania? | Anticipazioni 15 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 59 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 15 dicembre 2022

Stefania (Grace Ambrose) ancora non sa se partire con Marco (Moisè Curia), data la situazione in famiglia piuttosto delicata. Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio), assieme a Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni), escogitano qualcosa per spronare i ragazzi a partire per il Continente. Armando (Pietro Masotti) cerca di convincere Clara (Elvira Camarrone) a gareggiare con la bicicletta, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) ritorna al Circolo a testa alta.

Ludovica (Giulia Arena) annuncia il suo rientro a Milano con una lettera destinata alla Contessa. Vittorio e Matilde hanno un confronto sulle rispettive situazioni sentimentali, mentre Stefania scopre che Marco ha rinunciato al lavoro in America per rimanerle accanto a Milano!