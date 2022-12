Il paradiso delle signore 7: Gloria ed Ezio, qualcosa di inatteso | Anticipazioni 16 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 60 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 16 dicembre 2022

Marco (Moisè Curia) e Stefania (Grace Ambrose) hanno preso la decisione finale in merito alla loro partenza per l’America. Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) si incontrano casualmente ed il giovane scopre che Adelaide (Vanessa Gravina) già sapeva del ritorno della Brancia.

Sta per arrivare la Collezione di Natale al Paradiso ma i prototipi della nuova collezione subiscono una perdita: l’abito di Maria (Chiara Russo) va infatti disperso e Vito (Elia Tedesco) fa di tutto per ritrovarlo.

In galleria è stata organizzata la festa per salutare Marco e Stefania e c’è tanta commozione. Ezio (Massimo Poggio) infine non è d’accordo sul passo indietro fatto da Gloria (Lara Komar) riguardo alla sua attività e, inaspettatamente, succede qualcosa che rimescola le carte in tavola…