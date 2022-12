Il paradiso delle signore 7: Ezio e Veronica fanno pace | Anticipazioni 22 dicembre 2022

Anticipazioni puntata 64 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 22 dicembre 2022

Irene (Francesca Del Fa) è pronta emotivamente a cercare una nuova coinquilina e superare la mancanza di Stefania (Grace Ambrose). Veronica (Valentina Bartolo) fa pace con Ezio (Massimo Poggio), mentre Gloria (Lara Komar) è costretta a stare nell’angolo anche dopo il bacio avvenuto tra lei e Colombo. La star scelta da Vittorio (Alessandro Tersigni) per il Paradiso non potrà presenziare per un imprevisto e Conti chiede a Matilde (Chiara Baschetti) di posare lei per il servizio fotografico, cosa che la donna si rifiuta di fare.

Armando (Pietro Genuardi) scopre qualcosa su Vito (Elia Tedesco) e inizia a sospettare di lui. Marcello (Pietro Masotti), infine, sta organizzando un grande affare che potrebbe fargli fare il salto di qualità per conquistare Ludovica (Giulia Arena) e, per questo motivo, chiede aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina).