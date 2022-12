Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023

Il nuovo personaggio di Tancredi di Sant’Erasmo è destinato a monopolizzare le vicende del grande magazzino più seguito d’Italia. Ma succederà anche molto altro… Ecco dunque le trame de Il paradiso delle signore relative alla prima settimana del 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio 2023

Marcello ha grandi progetti per Palazzo Andreani appena acquistato in società con Adelaide, mentre Umberto non si dà pace per aver perso l’affare. Alfredo si mostra distaccato nei confronti di Irene e lei, anche se non vuole darlo a vedere, inizia a risentirne. Nel frattempo l’arrivo di un piccolo monello al Paradiso porta un po’ di vivacità: è Adelmo, vive in orfanotrofio e, con altri bambini, è momentaneamente affidato alla parrocchia di Don Saverio. Matilde confida a Vittorio di aver trascorso il Capodanno con il marito e lui fa buon viso a cattivo gioco. Intanto Tancredi sorprende Matilde con un regalo.

Adelaide invita Matilde a considerare l’ipotesi che Tancredi sia davvero cambiato, ma lei non si fida e pensa che il comportamento conciliante del marito sia solo una strategia per riportarla a Torino. Intanto Vittorio e Roberto, ispirati dal piccolo Adelmo, parlano a Gloria dell’iniziativa a scopo benefico del Paradiso, in favore degli orfanelli, per la festa della Befana. Irene scopre che Clara ha tenuto il gioco ad Alfredo e ci rimane molto male. Ludovica riceve un regalo da Marcello e ne è felice, mentre Torrebruna si accorge di tutto e inizia a preoccuparsi. Tancredi nota la complicità tra Matilde e Vittorio e cerca di corteggiarla ancora di più.

Trame Il paradiso delle signore 7: Tancredi ingaggia un investigatore!

Irene non vuol saperne di fare pace con Clara e appare molto nervosa per via della situazione che si è venuta a creare con Alfredo. Umberto è sempre più convinto che dietro l’acquisto di Palazzo Andreani ci sia Adelaide. Intanto anche la Caffetteria viene coinvolta nell’iniziativa benefica del Paradiso per la festa della Befana ed Elvira si offre di aiutare Salvo a preparare i dolci per gli orfanelli. Vittorio confessa a Roberto quanto gli costi mantenere le distanze da Matilde; l’incontro del piccolo Adelmo li lega ancora di più e non si accorgono che stanno rischiando grosso: Tancredi ha messo sulle loro tracce un investigatore privato.

Elvira chiede aiuto a Irene, Clara e Maria per preparare i dolci da dare agli orfanelli, mentre al Paradiso Vittorio organizza la sorpresa al piccolo Adelmo per la festa della Befana. Nella magica atmosfera dell’Epifania, Irene e Alfredo, anche loro impegnati nell’iniziativa benefica, si riavvicinano e per un attimo tornano bambini. Intanto Ezio teme che, se non avvia subito l’attività, la sua famiglia avrà problemi economici. Torrebruna viene a sapere da Fiorenza qualcosa in più su Marcello e i suoi affari. Nel frattempo Tancredi riferisce a Umberto che ha messo un investigatore privato sulle tracce di Matilde e che presto scoprirà cosa gli nasconde. Per Vittorio le cose si mettono male.

Tancredi chiede ad Adelaide di schierarsi: o con lui o con Matilde. Finalmente Irene perdona Clara, mentre Alfredo crede di aver trovato il modo di conquistare la Cipriani una volta per tutte. Vito torna dalla Sicilia e ha modo di chiarirsi con Maria. L’impresa di Ezio potrebbe comportare dei sacrifici per tutta la famiglia, ma sia Veronica che Gemma si dichiarano ben disposte a collaborare. Umberto ha la conferma che dietro la William, la società che ha acquistato Palazzo Andreani, ci sono Adelaide e Marcello e inizia ad architettare un piano, insieme a Torrebruna, per mandare a monte i loro progetti. Nel frattempo Tancredi prende una decisione molto importante sul suo futuro, che lo porterà a trascorrere gran parte del suo tempo a Milano.