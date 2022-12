Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022

Visto lo stop forzato delle scorse settimane a causa dei Mondiali di calcio, Il paradiso delle signore recupera parzialmente il periodo in cui non è stato trasmesso andando in onda eccezionalmente anche nella settimana tra Natale e Capodanno, cosa che nelle annate precedenti non avveniva. Ecco dunque le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre 2022

Le Veneri commentano il manifesto pubblicitario del Paradiso, apparso sui muri della città, con la foto di Matilde che indossa l’abito disegnato da Maria. Vito fa una sorpresa alla Puglisi per farsi perdonare del mancato appuntamento. Clara non dice a Don Saverio di aver cominciato a gareggiare in bicicletta. Vittorio scopre chi è il partner di Roberto. Marcello ha un’intuizione che potrebbe permettergli di soffiare l’affare a Umberto Guarnieri, accontentando Adelaide mentre intanto cerca ancora di riconquistare Ludovica. Matilde si lascia andare con Vittorio.

Al Paradiso giungono due artisti che portano scompiglio tra le Veneri e fanno ingelosire Alfredo. Ezio e Veronica partecipano alla festa al Circolo, organizzata in onore della squadra di equitazione: per loro ciò significa farsi nuovamente vedere insieme in società. Gemma capisce che tra Roberto e Mario Oradei c’è qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia. Matilde confessa a Vittorio quello che prova per lui, ma non gli nasconde i suoi timori. Entra finalmente in scena Tancredi di Sant’Erasmo: sfoglia un giornale e guarda la foto pubblicitaria con Matilde…

Roberto intuisce che Gemma ha capito tutto della sua frequentazione con Mario e decide di darle delle spiegazioni in merito. Irene vuole conquistare Michele, uno dei due artisti giunti al Paradiso, e coinvolge Maria in un’uscita a quattro che né Alfredo e né Vito prenderanno molto bene. Marcello spiega ad Adelaide come sia riuscito ad aprire con lei una società di comodo senza che loro due compaiano in alcun modo, tutto ciò per soffiare Palazzo Andreani a Umberto. Tancredi prima si presenta a Vittorio e Matilde, poi – arrivata sera – ha con la moglie un aspro scontro.

Trame Il paradiso delle signore 7: nasce l’amicizia tra Roberto e Gemma

Roberto teme che l’amicizia con Gemma possa essere finita per via della sua frequentazione con Mario Oradei, ma non è così e, anzi, lei interviene in soccorso dello stesso Roberto, coinvolto in una situazione che rischia di farsi pericolosa per lui e per Mario. Irene scopre che Alfredo e Vito sanno della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti; Vito si sente molto deluso da Maria e si sfoga con Armando. Adelaide scopre la cifra che Umberto è disposto a investire durante l’asta per Palazzo Andreoli. Vittorio e Matilde sono in procinto di partire insieme per lavoro, ma proprio allora Tancredi fa la sua mossa…

Irene racconta alle colleghe di come si sia liberata dal pesante corteggiamento di Alfredo Perico, facendogli credere di essersi fidanzata con Michele; nel frattempo Alfredo affronta il rivale e così scopre che la Cipriani gli ha mentito. Ferdinando prova a scoprire il segreto che Fiorenza gli tiene nascosto. Al Circolo, Gemma incontra una vecchia conoscenza, Carlos Garcia; intanto tra lei e Roberto Landi sta nascendo una bella amicizia. Adelaide e Marcello possono festeggiare la riuscita del loro affare. Tancredi intende riconquistare Matilde e Vittorio teme che il suo piano possa andare in porto.