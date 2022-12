Il paradiso delle signore 7: Ezio, dopo il bacio con Gloria torna a casa da Veronica? | Anticipazioni

Novità sul fronte “colombico” a Il paradiso delle Signore: il bacio tra Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio), che vedremo venerdì, non lascerà marito e moglie indifferenti… anzi! Per quanto si parli di “ex” – ma non del tutto visto che il divorzio nel 1963 non c’era e la Sacra Rota non ha concesso l’annullamento – il sentimento tra i due è sempre più vivo e il momento di forte vicinanza vissuto alla partenza della figlia Stefania (Grace Ambrose) sarà fisso nelle loro menti anche la prossima settimana.

All’inizio però i nostri protagonisti si relazioneranno con altri personaggi: Ezio informerà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che sarà Gloria a finanziare il suo progetto di mettersi in proprio, mentre lei questa volta preferirà non confidare ad Armando (Pietro Genuardi) quello che è successo e le sue sensazioni rispetto al marito.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Ezio e Veronica, coppia ritrovata. E Gloria?

Il momento di confrontarsi tra loro arriverà invece martedì 20 dicembre: Gloria e Ezio arriveranno a un chiarimento sul capitolo “bacio” e decideranno come procedere da ora in poi, il tutto mentre Gemma (Gaia Bavaro), sempre più determinata a salvaguardare il rapporto tra Ezio e sua madre, scoprirà che il vicepadre sarebbe potuto tornare a casa già da giorni, dopo il “permesso” di don Saverio (Andrea Lolli).

Sarà dunque proprio Gemma a sbloccare la situazione tra Ezio e Veronica (Valentina Bartolo): su consiglio della figlia, la Zanatta senior deciderà di accettare che sia Gloria a finanziare Ezio e gli chiederà di tornare a casa.

Gloria si troverà così costretta a fare da muta spettatrice alla quiete che sembra tornata a casa Colombo, con la coppia ritrovata di Ezio e Veronica, e Gemma sotto lo stesso tetto… mentre Stefania è ormai lontana con Marco (Moisè Curia) e le feste si avvicinano. Sarà un altro Natale solitario per la capocommessa del Paradiso delle Signore?