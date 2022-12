Il Paradiso delle Signore 7: Veronica contro Gloria, ecco perché | Anticipazioni

Rientro col botto dalla pausa per Il Paradiso delle Signore: Gloria (Lara Komar) e Veronica (Valentina Bartolo) decidono che è tempo di affrontare le faccende in sospeso, per la precisione la questione che risponde al nome di Ezio Colombo (Massimo Poggio), e dunque si incontrano! Scontro in vista? Ma quando accadrà? E cosa si diranno le due donne che si contendono il cuore di Ezio? Andiamo con ordine!

Subito prima della sospensione abbiamo visto Gloria sostenere con entusiasmo e calore l’idea imprenditoriale di Ezio, che ha lasciato il lavoro di direttore della Palmieri per sottrarsi alle prepotenze di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e che ora vuole finalmente mettersi in proprio e lanciarsi nella produzione del tessuto Denim (per capirci, i futuri jeans).

Ma Ezio, si sa, non è mai stato un cuor di leone! E anche i quindici anni vissuti da solo senza il sostegno di Gloria – costretta a lasciarlo per non condannare lui e Stefania (Grace Ambrose) a una vita da reietti dopo le ingiuste accuse subite – hanno lasciato il segno.

Per di più, ora ci sono Veronica e Gemma (Gaia Bavaro) verso cui Ezio sente la responsabilità di compagno di vita e vice papà. Dunque, il salto da un lavoro “sicuro” come dipendente ai rischi dell’imprenditoria, Ezio lo sente tutto, tanto da essere pronto a rinunciare al suo “sogno” nel momento in cui le banche gli hanno negato il prestito occorrente.

Ma l’imprevisto nella vita di Ezio si chiama Gloria. Non solo gli ha sconvolto la vita facendolo innamorare vent’anni fa, non solo è sparita nel nulla nel 1947 e non solo è tornata “come la tempesta” l’inverno scorso, ma adesso gli propone una strada per realizzare il sogno senza rischiare il futuro di Gemma e Veronica: investirà lei nell’impresa dell’ex (non così ex) marito!

Come gli spettatori più affezionati sanno, infatti, Gloria è ricca: l’aristocratica signora francese presso cui ha lavorato a Nizza, in punto di morte le lasciò tutto il suo patrimonio, oltre al cognome “Moreau”. Gloria non ha mai usato quei soldi se non per trovare Stefania, dopodiché ha iniziato a lavorare come capocommessa e come tale si è sempre comportata. Però adesso potrebbe – e vorrebbe tanto! – usare quel denaro per aiutare Ezio…

Tutto risolto dunque? Ebbene no. Primo perché Ezio si è fatto pure pregare prima di dare l’assenso e Gloria per convincerlo ha dovuto mettere in campo tutti i sensi di colpa che prova, oltre al desiderio di sdebitarsi per l’assenza che ha così ferito entrambi (e forse alla speranza di stargli ancora accanto nell’unico modo possibile). Secondo, ben più grave, perché Veronica proprio subito prima della pausa “Mondiali” ha assistito all’affettuoso abbraccio con cui Gloria ha reagito d’istinto quando Ezio ha accettato la sua proposta.

La Zanatta l’ha presa “talmente bene” che, appena l’ha rivisto, ha messo sul piatto non le consuete polpette ma un aut aut: se vuole continuare a stare con lei, deve rifiutare i soldi di “quella donna”. Peccato che il finanziamento di Gloria sia l’unico modo per Ezio di perseguire la sua idea e provare a realizzarsi professionalmente come desidera da tempo, senza padroni e ordini da eseguire…

Ed eccoci alle anticipazioni della ripresa: Veronica continuerà nel suo aut aut nei confronti di Ezio, chiedendogli di allontanarsi sempre di più da Gloria, di cui teme la presenza. A quel punto Ezio cadrà in crisi e dunque sarà Gloria a muoversi: convinta di aver fatto un errore offrendo un aiuto finanziario, deciderà di andare da Veronica per chiarire la sua posizione.

Non è la prima volta che Gloria affronta direttamente Veronica: sul finire della scorsa stagione le due si trovarono a parlare della situazione delle rispettive figlie, con Gemma lasciata da Marco per Stefania, e all’inizio di questa è stato struggente il confronto in carcere con Veronica che le prometteva di prendersi cura di Stefania.

Sarà dunque un momento civile e aperto quello che aspetta le due donne? Ebbene no. Questa volta le cose andranno ben diversamente dal passato: Gloria troverà in Veronica un vero e proprio muro. Forse perché ora la legittima signora Colombo è libera e il sentimento tra lei ed Ezio sempre più evidente?

In ogni caso lo scontro tra le due sarà duro, al punto che qualcuno, assistendo, avrà molta ragione di preoccuparsi… E qualcun altro, venendolo a sapere, si arrabbierà non poco e forse cambierà piani già decisi. Verrà il momento di riparlarne…