Il paradiso delle signore 7: CHRISTIAN ROBERTO nel cast, novità! | Anticipazioni

È ormai tradizione de Il paradiso delle signore presentare in ogni annata qualche novità intorno a metà stagione. E anche il settimo ciclo della fiction daily di Rai 1 (il quinto se consideriamo il solo formato “daily”) non farà eccezione.

Proprio in questo periodo sono tornati a Milano Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco): lei sembra sempre più presa dal suo nuovo amore, ma ha davvero dimenticato Marcello (Pietro Masotti)? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, ma intanto fate attenzione a Ferdinando, che proprio in questi giorni inizia a capire che la sua attuale situazione sentimentale è frutto di qualcosa di poco chiaro…

Il paradiso delle signore 7: Valentina Tomada e Christian Roberto new entry

Sempre in questi giorni, ha fatto capolino il citofonatissimo Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), alla cui invisibilità eravamo ormai quasi assuefatti. E invece no: esiste davvero e si è materializzato con propositi belligeranti. Ormai è chiaro che le prossime settimane vedranno al centro della scena i piani del nuovo arrivato per riconquistare la moglie Matilde (Chiara Baschetti) e per neutralizzare il rivale Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Tancredi riuscirà nel suo intento?

E poi arriveranno due nuovi attori, che faranno il loro esordio a gennaio. Già sapevamo di Valentina Tomada (il cui arrivo era stato anticipato da tempo grazie anche ad alcune foto apparse sui social), ma c’è anche un’altra new entry che sarà sicuramente molto gradita dal pubblico più giovane.

Si tratta di Christian Roberto, attore e ballerino ventunenne che ha collezionato diverse esperienze in campo cinematografico e televisivo (è apparso in fiction come L’onore e il rispetto, Baciamo le mani, Un passo dal cielo e La vita promessa). Tra gli altri lavori di Christian è da segnalare anche la sua partecipazione alla recente campagna pubblicitaria del Cornetto Algida (passata in tv nel 2021 e 2022).

Una piccola curiosità finale: nel 2021 Christian Roberto è stato il protagonista maschile del film di Netflix Sulla stessa onda, in cui ha lavorato con l’attrice Elvira Camarrone (anche lei ora nel cast del Paradiso delle signore nel ruolo di Clara Boscolo).