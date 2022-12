Il paradiso delle signore 7: cosa vuole Marta Guarnieri da Vittorio Conti? | Anticipazioni

Dicembre è sempre un periodo pieno al Paradiso delle Signore e le grandi idee non mancano mai a Vittorio (Alessandro Tersigni) che, impegnatissimo nel lanciare la collezione di Natale ne pensa sempre una più del diavolo. Se fino a qualche anno fa la sua “partner in crime” era la moglie Marta (Gloria Radulescu) e gli bastava guardarla per ritrovarsi con la giusta vena creativa, adesso la sua musa sembrerebbe rispondere al nome di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), sposata (almeno per ora) con Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti).

Ma siamo sicuri che il pensiero della moglie sia ormai solo un ricordo nonostante un oceano di distanza? È quello che scopriremo nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1: pare infatti che Marta, fresca di brezza dell’Hudson River, lo chiamerà: cosa vorrà dirgli?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marta vuole l’annullamento del matrimonio

Ricordiamo che lo scorso anno il nostro Vittorio ritornava dalle vacanze estive per iniziare una nuova stagione lavorativa con una ferita ancora aperta, ferita che già Tina Amato (Neva Leoni) sembrava voler ricucire, salvo poi tornare col marito Sandro (Luca Capuano) proprio grazie a Vittorio. Cosa accadrà stavolta?

Ebbene, la chiamata di Marta porterà a Parigi il nostro protagonista, che si vedrà rivolgere una richiesta di annullamento del matrimonio. La Guarnieri, dunque, sta per diventare una volta per tutte “il passato” di Vittorio, che a questo punto è ufficialmente pronto per nuove avventure. Tipo… Matilde?