Il paradiso delle signore 7: Ezio, Veronica lo ostacolerà? | Anticipazioni

Il Paradiso delle Signore ritrae gli anni ’60 di un’Italia in pieno boom economico, periodo nel quale era possibile rischiare il tutto per tutto e avere successo. Non è più un mistero infatti che uno dei personaggi emblematici della media borghesia di allora, Ezio Colombo (Massimo Poggio), abbia idea di mettersi in proprio grazie al denim (che avrà il vero boom nel 1968 con le contestazioni studentesche) e che sia la moglie Gloria (Lara Komar) a volerlo sostenere sia economicamente che moralmente in questa nuova avventura. Ma i coniugi Colombo sono i soli a credere nel progetto?

La risposta è no: nelle prossime puntate Ezio informerà Vittorio (Alessandro Tersigni) della decisione di aprire la sua piccola fabbrica. E come potrebbe il re dell’innovazione, del rischio e del cambiamento non avallare un’idea del genere? Il direttore del grande magazzino più all’avanguardia di Milano, fucina di idee e talenti, incoraggerà Colombo dandogli il suo pieno appoggio!

Il paradiso delle signore 7, spoiler: Vittorio incoraggia Ezio, ma Veronica…

Tutto in discesa dunque per il nostro Ezio? Purtroppo no: se da un lato la moglie e il suo principale datore di lavoro saranno dalla sua parte, la compagna Veronica (Valentina Bartolo) lo ostacolerà ancora perché continuerà a non mandare giù l’idea che ad aiutarlo economicamente possa essere Gloria.

Dopo una nuova reazione negativa da parte della Zanatta, che dal canto suo proverà a mascherare il suo reale stato d’animo con la figlia Gemma (Gaia Bavaro) ad Ezio non rimarrà che confidarsi con Gloria. Sarà l’ennesima occasione per i due coniugi di avvicinarsi?