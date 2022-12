Ancora tensioni per la famiglia (allargata) Colombo, che tra nuove opportunità e vecchi gelosie non riesce proprio a trovare pace! L’idea di Ezio (Massimo Poggio) di mettersi in proprio sta creando scompiglio in famiglia e scontri e confronti non mancheranno nemmeno alla ripresa del Paradiso delle signore.

Entrando nei dettagli, le prossime puntate della fiction daily di Rai 1 saranno ancora costellate di colpi di scena e duri confronti. Ciò a partire da Gloria (Lara Komar) che, consapevole di aver commesso un errore offrendo un aiuto finanziario a Ezio, deciderà di andare da Veronica (Valentina Bartolo) per chiarire la sua posizione, ma si troverà davanti un muro che la Zanatta non avrà alcuna intenzione di abbassare.

Stefania pensa di non partire più ma poi…

Veronica teme infatti che – dietro all’aiuto finanziario della moglie del suo compagno – ci sia la volontà di riaverlo. Al duro confronto tra le due donne, non vista, assisterà Gemma (Gaia Bavaro) che a quel punto, sconvolta, riferirà tutto a Stefania (Grace Ambrose).

Come reagirà la giovane giornalista proprio ora che sta per partire con il fidanzato Marco (Moise Curia) per Washington? Stefania rimarrà talmente scossa dalla situazione al punto che potrebbe non voler partire vista la crisi che sta attraversando la sua famiglia. Ma, da questo punto di vista, vedrete che alla fine tutto si sistemerà…