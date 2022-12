Il paradiso delle signore 7: Marcello alla riscossa con Ludovica ma… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore è giunto il momento del ritorno di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e così, inevitabilmente, lei e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si incontreranno proprio in questi giorni, dopo mesi passati senza vedersi.

Ma quali sono gli attuali sentimenti di Marcello nei confronti di Ludovica e della loro storia? Nonostante la partenza con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) come gesto di netta chiusura da parte di lei, Barbieri è convinto che riconquisterà Ludovica in un modo o nell’altro; è proprio questo il motivo per il quale si è fatto aiutare dalla Contessa nella scalata sociale.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marcello, un grande affare… per farsi notare da Ludovica?

Anche i sentimenti di Ludovica sono rimasti uguali? La risposta apparentemente è no: nelle prossime puntate del Paradiso, Marcello – approfittando dell’assenza di Ferdinando – riuscirà finalmente a parlare con Ludovica e a dirle che non l’ha mai dimenticata, incassando però una cocente delusione.

Cosa farà allora il giovane Barbieri? Marcello non è un tipo che si rassegna facilmente e infatti, deciso a riconquistare Ludovica, organizzerà un grande affare per la sua ascesa sociale e per farlo chiederà aiuto ad Adelaide. Riuscirà il nostro businessman emergente a riconquistare la sua bella?