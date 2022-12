Il paradiso delle signore 7: Roberto ha un’alleata nella sua difficile storia d’amore!

Ormai è chiaro: a Il paradiso delle signore, Roberto (Filippo Scarafia) ama quell’uomo che veste di bianco e lavora al circolo più esclusivo di Milano. Si tratta di Mario Oradei (Piero Cardano). E Vittorio (Alessandro Tersigni), che aveva già intuito qualcosa, si conferma dalla parte del collega e amico dicendosi pronto a sostenerlo in una situazione molto difficile in quegli anni, quando l’Italia era in pieno boom economico ma due uomini non potevano amarsi alla luce del sole.

Ma siamo sicuri che Landi abbia come unico alleato Vittorio in questa sua battaglia silente? La risposta è no e infatti c’è un’altra persona, in questo caso una ragazza, con la quale ultimamente il nostro affascinante redattore ha stretto amicizia. Stiamo parlando di Gemma (Gaia Bavaro), che nelle attuali puntate – con la scusa di capitare spesso al circolo grazie alle gare di equitazione e a furia di scambiarsi confidenze quotidiane con Landi – capisce che tra Roberto e Oradei c’è qualcosa.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: cresce l’amicizia tra Roberto e Gemma

Mercoledì 28 dicembre Roberto a sua volta intuirà che Gemma ha capito tutto della sua frequentazione con Mario e deciderà lui stesso di spiegarle come stanno le cose. Ma come reagirà la ragazza?

Roberto temerà che l’amicizia con Gemma sia finita per via della sua frequentazione con Oradei, ma la Zanatta sorprenderà tutti: al contrario la ragazza interverrà in soccorso di Roberto, coinvolto in una situazione che rischierà di diventare pericolosa per lui e per Mario. E le sorprese non sono finite…