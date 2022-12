Il paradiso delle signore 7: Tancredi in arrivo, ma prima tra Vittorio e Matilde che succede? | Anticipazioni

Da quando Vittorio (Alessandro Tersigni) ha svelato a Roberto (Filippo Scarafia) i suoi veri sentimenti per Matilde (Chiara Baschetti) ammettendoli anche a se stesso, qualcosa è cambiato. Ciò soprattutto è avvenuto dopo che la moglie Marta (Gloria Radulescu) gli ha chiesto l’annullamento del matrimonio e lui ha tolto la fede. Ma qual è la situazione tra i due nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore?

Mentre Vittorio è più sciolto nei confronti della Frigerio e si lancia di più nel corteggiamento, Matilde continua ad essere in crisi con il marito Tancredi (Flavio Parenti) e se n’è accorta. Ma siamo sicuri che la situazione rimarrà statica?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Matilde e Vittorio si troveranno vicini e…

La risposta è no, perché come sappiamo al Paradiso delle Signore non ci si annoia mai! Dopo il rifiuto da parte di Elsa Martinelli di posare con l’abito da sera di Maria (Chiara Russo), Vittorio dovrà pensare ad una soluzione alternativa. E quale migliore soluzione di una socia che risponde a tutti i i requisiti per assolvere a questo arduo compito se non Matilde stessa?

Sarà proprio la signora Frigerio infatti a posare da modella per Vittorio venerdì prossimo, l’evento porterà i due a qualcosa di inaspettato: si troveranno vicini, scatterà il bacio e poi forse qualcosa di più. È finalmente gioia per i due giovani imprenditori? Sembrerebbe di sì ma la nuvola Tancredi è all’orizzonte…