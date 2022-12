Il paradiso delle signore 7: Tancredi, svelato il giorno in cui arriverà. Ecco qual è

Pare che proprio i telespettatori de Il paradiso delle signore non brinderanno al nuovo anno senza aver prima conosciuto l’uomo più “invisibile” del momento: quel Tancredi di Sant’Erasmo che da mesi entra in qualsiasi discorso di qualsiasi personaggio della fiction daily di Rai 1, ma che di fatto non abbiamo ancora visto.

Il fatto che Tancredi tardasse ad apparire ha peraltro alimentato qualche legittima fantasia nel pubblico, ad esempio quella che ci fosse il tempo di vedere l’attesissima resa dei conti tra Marco e il suo fratellone. Date alla mano, però, sembra un po’ difficile che al momento ciò possa accadere. Vediamo perché.

Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) arriva a Il paradiso delle signore il 27 dicembre

Le anticipazioni relative alle prossime puntate indicano che l’uscita di Marco e Stefania avverrà nella puntata in onda il 16 dicembre. Tutti noi ci auguriamo un futuro ritorno, ma per ora il trasferimento in America è sicuro visto che dall’episodio successivo gli attori Moisè Curia e Grace Ambrose non saranno più citati nell’elenco del cast principale.

E arriviamo a Tancredi: il settimanale Gente ha pubblicato la prima intervista all’attore Flavio Parenti, nella quale l’interprete parla del suo nuovo personaggio facendo capire che il “nuovo Sant’Erasmo” sconvolgerà tutti gli attuali equilibri e si porrà in contrasto con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sia in senso professionale che sentimentale…

Ma al di là degli spoiler, ora sappiamo la data in cui inizieremo a vedere Tancredi all’opera: salvo variazioni di palinsesto, lo conosceremo mercoledì 27 dicembre. L’attesa, dunque, è quasi finita!