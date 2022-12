Il paradiso delle signore 7: Vittorio e Matilde, il lungo addio? | Anticipazioni

Dopo tanto tempo in solitudine e tristezza, a Il paradiso delle signore Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) hanno finalmente trovato la felicità grazie al nascente sentimento tra i due che sembra non poter essere scalfito da niente e da nessuno, nemmeno da Tancredi (Flavio Parenti) che è appena arrivato a Milano ed è già in lite con la moglie dopo un apparente atteggiamento accomodante (ma che è risaputo non appartenergli).

Il conte di Sant’Erasmo sarà un ostacolo alla relazione tra Vittorio e Matilde? La risposta purtroppo non tarderà ad arrivare quando, già nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, vedremo il nuovo arrivato alle prese con un estenuante corteggiamento nei confronti della moglie… fino a prometterle una nuova vita!

Spoiler Il paradiso delle signore: Matilde si prende una pausa e parte con…

A quel punto che fine farà l’attrazione tra i nostri protagonisti? Pare proprio che tra i due giovani imprenditori si consumerà uno struggente addio: lei deciderà di dare una seconda possibilità al consorte!

Anche Vittorio dal canto suo ammetterà che, ora che è tornato Tancredi, lavorare a stretto contatto con Matilde e fare finta che tra loro non sia successo nulla non sarà affatto facile. Nel frattempo la Frigerio, per rilassarsi, deciderà di prendersi una pausa e partire per qualche giorno con il marito.

Ma siamo sicuri che sia tutto finito? Conosciamo bene il direttore del Paradiso delle Signore e sappiamo che non si dà per vinto facilmente. D’altronde abbiamo già ben compreso che il Conte di Sant’ Erasmo non ha alcuna intenzione di lasciare andare sua moglie. Chi la spunterà?