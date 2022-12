Il paradiso delle signore: VITO, sappiamo davvero tutto di lui? I sospetti di… | Anticipazioni

Settimana di grandi cambiamenti a Il Paradiso delle Signore tra partenze, storie che si chiudono e trame che potrebbero aprirsi… se non fosse che il lato femminile di questa possibile prossima liaison sia ignara di chi potrebbe ritrovarsi accanto!

Stiamo parlando di Maria (Chiara Russo), nelle prossime puntate protagonista di una vicenda che la riguarderà da vicino. Eh sì, all’arrivo dei prototipi della collezione di Natale mancherà proprio il suo abito! Chi l’aiuterà?

La risposta è Vito Lamantia (Elia Tedesco): il giovane contabile siciliano, segretamente innamorato di Maria dall’infanzia e arrivato direttamente dalla Sicilia per conquistarla, pare farà di tutto per ritrovare l’abito della bella stilista. Ma siamo sicuri che Vito sia il cavaliere senza macchia e senza paura che ama far credere di essere?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Armando ha dei sospetti su Vito Lamantia

La prossima settimana potremmo iniziare ad avere degli indizi in risposta a questa domanda, visto che Armando (Pietro Genuardi) scoprirà qualcosa su Vito che non lo convincerà (a tal proposito ricordiamo che già in passato il capo magazziniere del Paradiso aveva messo in guardia il contabile, e infatti manterrà la promessa).

Cosa farà dunque Armando per smascherare Vito? È presto detto: il contabile inviterà Maria ad uscire per l’ennesima volta e, data la risposta positiva di Maria, Lamantia sarà felice di presentarsi all’appuntamento; al posto della bella siciliana, però, troverà proprio il nostro Armando, pronto a scoprire qualcosa in più sul passato del giovane ragioniere. Come andrà a finire?