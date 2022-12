Incastrati: cast e trama della serie tv con Ficarra e Picone, stasera in tv su Canale 5

Un regalo di Natale in anticipo quello che Canale 5 farà ai suoi telespettatori mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre in prima serata: farà il suo debutto in chiaro Incastrati, la divertente comedy scritta diretta e interpretata da Ficarra e Picone.

A fare da sfondo all’esilarante storia c’è la bellissima Palermo, dove vivono due amici di vecchia data: Salvo, un uomo ossessionato dalle serie tv (motivo per il quale si trova nel bel mezzo di una profonda crisi coniugale con la moglie Ester), e il timido Valentino, il quale vive ancora a casa dell’ingombrante madre e si trova alle prese con una sua cotta di gioventù: Agata, oggi poliziotta.

Fiction INCASTRATI: il cast

La vita di Salvo e Valentino, che sono anche cognati e titolari di una ditta di vendita e riparazione di elettrodomestici, si complica ancora di più quando a causa di un equivoco restano coinvolti in un misterioso omicidio di mafia. I due protagonisti, per dimostrare la loro innocenza e sopravvivere alla pericolosità della criminalità organizzata, sono costretti ad affrontare mille disavventure.

Ficarra e Picone guidano il cast della serie – che si articola in sei episodi della durata di circa 30 minuti e che Canale 5 trasmetterà in due prime serate – ma ci sono anche tanti altri artisti conosciuti e amati dal pubblico italiano come Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Forte del successo riscosso su Netflix, di Incastrati è stata confermata anche una seconda stagione. La serie, prodotta da Tramp Limited, è un’esilarante e divertente commedia degli equivoci che mescola abilmente il comico al crime, formando un mix innovativo e vincente capace di trascinare allegramente il pubblico nella rocambolesca e divertente (dis)avventura dei due protagonisti.