La fortuna di Laura: cast e trama del film tv di Rai 1 | Anticipazioni

Da una caduta può sorgere un’ascesa? Lo scopriremo stasera (22 dicembre) su Rai 1 nel film tv La fortuna di Laura, terzo e penultimo capitolo della sesta stagione di Purché finisca bene che vede protagonista l’attrice Lucrezia Lante Della Rovere nel ruolo di una donna costretta a ripartire da zero e a riscoprire i valori importani della vita.

Laura Trabacchi è un’arredatrice di grande successo che ha cresciuto da sola sua figlia Emma, viziandola e facendola studiare nelle migliori scuole all’estero. Nella sua vita c’è anche una “relazione proibita” con il marito della sua più importante cliente, ma, quando quest’ultimo viene scoperto, la vita di Laura si scioglie come neve al sole: perde la casa, gli amici e il suo amato lavoro.

La fortuna di Laura, film tv con Lucrezia Lante della Rovere (22 dicembre su Rai 1)

In suo soccorso arriva Agnese Santini, la sua ex domestica, la quale la accoglie nella sua casa (dove vive con il fratello Fabrizio dopo la separazione). Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura le propone di sostituirla nel lavoro di colf presso le lussuose case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato con cura; in questo modo la protagonista avrà modo di riflettere e rivedere la sua scala dei valori, oltre a trovare il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e a scoprire l’importanza del vero amore.

Nel cast, diretto da Alessandro Angelini (regista della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso), oltre alla protagonista Lucrezia Lante della Rovere nel ruolo di Laura Trabacchi ci sono anche Andrea Pennacchi (Fabrizio, nuovo amore di Laura), Emanuela Grimalda (l’ex domestica Agnese Santini), Ilaria Rossi (la figlia Emma), Sara Cianfriglia (Elettra), Astra Lanz (Anna Furlan), Roberto Zibetti (Giorgio Furlan), Daniele Molino (Teresio), Pia Engleberth (signora Murai). La sceneggiatura de La fortuna di Laura è stata scritta da Pietro Seghetti, Eleonora Fiorini e Anna Mittone.