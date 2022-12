Se mi lasci ti sposo: cast e trama del film tv di Rai 1 | Stasera in tv

Se mi lasci ti sposo è il secondo film della sesta stagione di Purché finisca bene, che Rai 1 trasmette oggi (giovedì 15 dicembre) in prima serata. Conosciamo meglio i dettagli della nuova storia che vede protagonisti due attori molto amati dal pubblico delle fiction: Sara Lazzaro, nel cast di Doc – Nelle tue mani, e Alessio Vassallo, visto recentemente in Sopravvissuti.

Al centro della trama, scritta da Davide Barletti, Carlo D’Amicis, Giampaolo Simi e Wilma Labate e diretta da Matteo Oleotto, ci sono Giulia e Marco, una giovane coppia che vive una condizione piuttosto precaria e, come se non bastasse, si ritrova a vivere anche una profonda crisi relazionale. Nonostante i problemi e le tante incomprensioni, i due continuano a stare insieme per abitudine, ma soprattutto perchè separarsi oggi, nel 2022, è molto difficile emotivamente… ed economicamente!

Ricominciare una vita da single per Giulia e Marco significa insomma coprire il costo di due case e affrontare il raddoppio delle spese. Insomma, la libertà oggigiorno è quasi un lusso per pochi eletti e loro, sicuramente, non rientrano tra questi.

Ma se non si hanno soldi per separarsi, perchè allora non accendere l’ingegno e cambiare in meglio la situazione? Ed è proprio quello che fa Giulia, la quale trova un modo singolare e bizzarro per invertire la rotta del suo destino e quello di Marco. La donna propone al compagno di sposarsi per finta così da approfittare dei generosi regali da parte dei parenti. Il piano consiste nel trovare una chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Subito dopo la cerimonia e la divisione del ricco bottino, ognuno prenderà la propria strada. Peccato, però, che a furia di fingere di essere ancora innamorati, la situazione per loro si complica ulteriormente…

Purché finisca bene è una serie antologica coprodotta dal 2014 da Pepito Produzioni e Rai Fiction che, con i toni leggeri e romantici della commedia brillante e un cast che si rinnova in ogni film, indaga su storie sentimentali ricche di amore e molteplici equivoci che alla fine regalano sempre un happy ending!