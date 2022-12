Sissi 2: cast, trama, anticipazioni, location della fiction di Canale 5 | Seconda stagione

A distanza di un anno dal grande successo della prima stagione, oggi – mercoledì 28 dicembre 2022 – la serie evento Sissi, che narra l’emozionante storia dell’imperatrice d’Austria, torna su Canale 5 con i nuovi attesissimi episodi che continueranno a raccontare con uno sguardo inedito la leggendaria vita della giovane imperatrice, qui interpretata dalla giovane attrice svizzero-americana Dominque Devemport. Ma di cosa parla la seconda stagione? Scopriamolo insieme.

Al centro dei nuovi capitolo c’è l’amore di Sissi e di suo marito Franz, il cui rapporto viene minacciato da molteplici eventi imprevedibili: la nascita del loro figlio ed erede al trono dovrebbe rendere perfetta la loro unione, ma proprio quella felicità sarà lo slancio per nuove lotte di potere in Europa e l’inizio di sfide per i due coniugi reali.

Otto von Bismarck minaccia di trascinare l’Austria in una nuova guerra e Sissi sarà ovviamente in prima linea insieme al suo sposo per supportare la sua gente. Sebbene ami Franz dal profondo del cuore, all’imperatrice non sembra concessa la felicità. La sua vita sembra quella di un uccello rinchiuso in una gabbia dorata. Ma, quando deve recarsi in Ungheria per una missione politica, l’imperatrice tocca con mano la vita semplice della gente del posto, avendo anche modo di conoscere meglio il conte Gyula Andrássy, interpretato dall’italiano Giovanni Funiati (già visto ne Il paradiso delle signore e Francesco).

Un legame, il loro, che farà nascere molti pettegolezzi tra la gente. Sissi dovrà fare appello a tutta la sua forza d’animo per non cedere alla crescente attrazione per il conte ribelle ma soprattutto sarà costretta a prendere una decisione molto difficile che potrebbe cambiare molte vite: la sua, quella di suo marito Franz e quella dell’affascinante politico ungherese.

Le riprese di questo secondo capitolo sono iniziate nell’aprile 2022 tra Lettonia, Lituania e Polonia. La prima stagione di Sissi ha entusiasmato un vasto pubblico e c’è grande attesa per il sequel. Per questo motivo non stupisce che la produzione e gli attori si siano detti prontissimi a tornare sul set già la prossima primavera per girare un terzo capitolo.

La storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, nota come principessa Sissi (in realtà il soprannome era Sisi), da decenni fa sognare milioni di spettatori in tutto il mondo; a contribuire al suo immortale successo è stata la trilogia cinematografica romanzata con protagonista l’indimenticata Romy Schneider. Appuntamento dunque a questa sera su Canale 5 con la prima puntata di Sissi 2, a cui seguirà già domani in prima serata il secondo e penultimo episodio.

Serie tv SISSI 2: trama prima puntata in onda mercoledì 28 dicembre 2022

Sissi partorisce Rudolf, l’erede al trono d’Asburgo. Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca. Vuole che venga guidata dalla Prussia ed è pronto a trascinare l’Austria in guerra. Franz deve riarmare il suo impero per fronteggiare la situazione, ma le risorse finanziarie non glielo consentono. Così parte con Sissi per Biarritz, dove incontrerà Napoleone III per chiedergli un prestito. La missione va a buon fine, ma a Biarritz si trovava anche il conte Andrassy. Aveva incontrato Bismarck? Un’alleanza Prussia-Ungheria sarebbe esiziale per l’Austria.

Sissi si reca in Ungheria per accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell’Austria nel caso di una guerra contro la Prussia. I ribelli ungheresi però, in combutta con la sorella del Conte, si preparano a ucciderla. In contemporanea, Franz apprende che Re Ludwig si rifiuta di concedergli l’uso delle ferrovie bavaresi per il trasporto dei soldati e decide di andare dal suocero Max, l’unico in grado di far ragionare il re.