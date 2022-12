Tempesta d’amore: Josie accusata di furto! | Anticipazioni italiane

Sentirsi accusare due volte di furto nell’arco di poche settimane non è certo una cosa comune, specialmente per una persona onesta come Josie Klee (Lena Conzendorf)! Entrata in scena durante una clamorosa “caccia al ladro”, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane aiuto-cuoca si troverà infatti ancora una volta sospettata di essere una criminale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André scambia Josie per una ladra

È stato un ingresso in scena decisamente inusuale quello di Josie Klee. Giunta a Bichlheim nella speranza di poter lavorare insieme al suo grande idolo – André Konopka (Joachim Lätsch) – la ragazza si è suo malgrado trovata coinvolta in una brutta storia, finendo addirittura tra i sospettati.

Come sappiamo, proprio mentre la giovane aspirante cuoca si stava dirigendo verso il Fürstenhof, all’hotel si era infatti scatenata una caccia al ladro per un furto subito da Hildegard (Antje Hagen). E così, quando André ha visto una giovane incappucciata con un atteggiamento “sospetto”, ha dedotto che fosse proprio lei il malvivente.

Fortunatamente il malinteso si è risolto velocemente, tanto che Josie ha addirittura ottenuto il tanto agognato praticantato nella cucina di André. Non ci vorrà però molto prima che un nuovo scandalo finisca per travolgere la povera Klee…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André sospetta nuovamente di Josie

Tutto inizierà quando la cucina del Fürstenhof sarà teatro di un furto molto particolare: un salame! In realtà non si tratterà di un insaccato qualunque, bensì di un salume molto pregiato e, di conseguenza, costoso.

Furioso, André cercherà di stanare il ladro minacciandone il licenziamento nel caso in cui il malvivente non si facesse avanti spontaneamente. Purtroppo per lui, però, nessuno ammetterà le proprie colpe…

Konopka deciderà dunque di prendere in mano la situazione per stanare lui stesso il ladro. E i suoi sospetti ricadranno immediatamente su Josie! Nonostante le rimostranze di Hildegard – certa invece dell’innocenza della ragazza – lo chef perquisirà dunque l’armadietto della Klee certo che quest’ultima vi abbia nascosto la refurtiva. Invece del salame, però, André troverà qualcosa di decisamente inaspettato…