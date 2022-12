Tempesta d’amore: Gerry scopre una storia d’amore segreta e… | Anticipazioni italiane

Una nuova, appassionante avventura sta per coinvolgere uno dei personaggi più amati di Tempesta d’amore: Gerry Richter (Johannes Hut). Nelle prossime puntate italiane della soap, il fratello maggiore di Max Richter (Stefan Hartmann) farà infatti una scoperta molto speciale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Max in guerra

I rapporti tra i fratelli Richter non sono mai stati dei migliori, ma la situazione è destinata a precipitare nei prossimi giorni. Come sappiamo, Gerry ha infatti scoperto il tradimento di Max nei confronti di Vanessa (Jeannine Gaspár). Una scoperta che lo porterà a scontrarsi col consanguineo…

Da sempre a favore della sincerità a qualunque costo, Gerry spronerà infatti il fratello minore a confessare l’accaduto alla fidanzata per poi chiedere perdono. Peccato solo che Max non ne abbia alcuna intenzione!

Temendo di perdere la propria amata, il fitness trainer preferirà infatti ingannare quest’ultima per riconciliarsi con lei piuttosto che ammettere i propri errori. Il tutto dopo aver ordinato al fratello di tenere la bocca chiusa su quanto ha scoperto: Gerry accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry trova un messaggio in una bottiglia

Sconvolto per la situazione, il ragazzo penserà di schiarirsi le idee andando a pescare insieme ad Alfons (Sepp Schauer). Nemmeno la gita in compagnia del suo anziano amico, però, riuscirà a scacciare dalla sua mente i cattivi pensieri.

Ebbene, sarà proprio allora che qualcosa abboccherà finalmente all’amo… ma non si tratterà di un pesce! Quando Gerry e Alfons estrarranno dall’acqua la sua “preda”, si troverà infatti di fronte una bottiglia contenente una lettera d’amore…

Colpito dalle parole scritte dal misterioso autore del messaggio – un certo Hugo – Gerry deciderà di andare a fondo alla storia e ritrovare il grande amore dell’uomo. Sarà questo l’inizio di una trama molto particolare che porterà un po’ di leggerezza e romanticismo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore…