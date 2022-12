Tempesta d’amore: Robert smaschera Werner e… | Anticipazioni italiane

C’è aria di tempesta nella famiglia Saalfeld! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il clan di albergatori si troverà infatti più diviso che mai, quando Robert (Lorenzo Patané) sorprenderà suo padre Werner (Dirk Galuba) in flagrante durante un atto criminale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Erik vogliono incastrare Ariane

Non c’è nulla che Werner non farebbe per separare suo figlio da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), salvandolo dalle grinfie della perfida dark lady. E così, quando le parole non sono bastate, l’anziano albergatore ha deciso di ricorrere a metodi meno ortodossi…

Come sappiamo, il vecchio Saalfeld si è alleato con il compagno storico di Ariane – Erik Vogt (Sven Waasner) – nella speranza di riuscire a smascherare la donna. E sarà proprio insieme al suo nuovo complice che ordirà un piano decisamente ardito…

Nella speranza di incastrare una volta per tutte la Kalenberg per il rapimento da lei inscenato mesi fa per avvicinarsi a Robert, Werner e Erik decideranno infatti di installare sul telefono della dark lady dei messaggi compromettenti. Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert sorprende Werner in flagrante

Ebbene, fin da subito si presenterà un ostacolo tutt’altro che secondario: per poter realizzare il loro piano, Saalfeld e Vogt dovranno necessariamente mettere le mani sul cellulare della Kalenberg per poi installarvi un software in grado di modificarlo. La dark lady, però, non lascerà certo incustodito il suo telefono…

Sarà così che Werner si vedrà costretto ad intrufolarsi nella stanza di Ariane approfittando di una momentanea assenza di quest’ultima, riuscendo effettivamente a trovare il cellulare. Proprio quando tutto sembrerà ormai fatto, però, sopraggiungerà Robert…

Il risultato? Nonostante i goffi tentativi di Werner di trovare delle giustificazioni alla propria presenza nella camera della Kalenberg, Robert capirà velocemente che il padre sta provando a seminare falsi indizi contro la donna che ama. E a quel punto tra i due Saalfeld sarà guerra aperta!