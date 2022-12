Tempesta d’amore: Werner falsifica le prove contro Ariane! | Anticipazioni italiane

L’unico modo per sconfiggere una regina del male è usare le sue stesse armi. È quello che penserà Werner Saalfeld (Dirk Galuba) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’anziano albergatore si vedrà costretto a ricorrere a metodi decisamente discutibili pur di smascherare la sua acerrima nemica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Ariane contro Werner e Erik

Gli equilibri al Fürstenhof sono sempre stati in continua evoluzione, ma pochi si sarebbero immaginati lo scenario a cui stiamo assistendo in questi giorni. Nel giro di poche settimane Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è infatti abilmente riuscita ad irretire Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), non solo convincendolo di essere cambiata, ma addirittura facendolo innamorare.

Un amore che, come prevedibile, è stato osteggiato da tutti! Se Erik Vogt (Sven Waasner) non riesce a sopportare l’idea della donna che ama tra le braccia di un altro, infatti, Werner e Cornelia sono invece preoccupatissimi per Robert, che sembra però totalmente accecato dal fascino di Ariane.

E così, quando quest’ultima si lamenterà con lui dei continui attacchi da lei subiti da parte di Werner, Robert si schiererà apertamente dalla parte della fidanzata, dichiarando guerra alla sua stessa famiglia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner ha un piano contro Ariane

Ebbene, l’atteggiamento di Robert non farà che confermare i timori di Werner sull’influenza negativa di Ariane su quest’ultimo e, di conseguenza, aumenterà la determinazione dell’anziano albergatore a smascherare la dark lady. Ma come?

Dal momento che né lui né Erik possono dimostrare che fu proprio Ariane a orchestrare il finto rapimento di se stessa e Robert (rapimento che, come sappiamo, ha portato i due ad avvicinarsi), Werner vedrà un’unica soluzione: falsificare delle prove che incastrino la Kalenberg!

Sarà così che l’albergatore deciderà di installare sul telefono della dark lady dei messaggi retrodatati tra la donna ed Erik che dimostrino che furono loro due a organizzare tutto. Il suo piano andrà in porto?