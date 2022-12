Terra amara: Yilmaz salva Mujgan e le chiede di… | Anticipazioni 19 e 20 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di lunedì 19 e martedì 20 dicembre 2022

Yilmaz e Mujgan hanno un appuntamento a cena, ma lei non si presenta in quanto viene ingannata da due uomini che le domandano di aiutarli con un parto. I due, in realtà, la conducono alle cave dove hanno nascosto il loro amico, ferito poco prima da un colpo di pistola.

Hunkar non ha riportato gravi danni cadendo da cavallo, ma tutti sono egualmente in ansia per lei. Fekeli corre a casa Yaman per andarla a trovare, ma deve andare via a causa di una brutta notizia. Mujgan è ancora in pericolo, trovandosi nelle mani della famiglia Yoncaci. Yilmaz riesce tempestivamente a salvarla e così la ospita a casa per la notte; il giorno dopo le chiede di sposarlo, ma lei, pur amandolo, gli dice di no. Fekeli promette a Hunkar che non si vendicherà. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.