Trama puntata di Terra amara di venerdì 2 dicembre 2022

Un po’ per gelosia e un po’ perché punzecchiata da Gulten (a cui peraltro rimprovera di non aver consegnato a Yilmaz le sue lettere), Zuleyha parla con Hunkar e fa cacciare dalla villa la ex-confidente. Sait viene trovato morto ammazzato. Fekeli corre a casa di Demir e assistiamo a uno scontro drammatico. Lo stesso Demir viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.