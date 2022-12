Terra amara: Hunkar caccia Demir ma poi… | Anticipazioni 21 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di mercoledì 21 dicembre 2022

Demir sta soffrendo perché mamma Hunkar è molto fredda nei suoi confronti, così decide di tornare alla villa insieme a Zuleyha e Adnan. Gaffur è molto felice per il loro ritorno, ma lo stesso non può dirsi di Hunkar che prende male questo rientro e caccia suo figlio, dopo avergli illustrato tutto quello che negli anni lei ha fatto per lui. Comunque sia, alla fine sarà la nonnina Azize a sciogliere la rabbia e l'orgoglio che dilania la famiglia.