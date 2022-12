Terra amara: Yilmaz in ansia per l’indecisione di Mujgan | Anticipazioni 22 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di giovedì 22 dicembre 2022

Mujgan ai colleghi e a Sabahattin parla dei dettagli del suo sequestro. Yilmaz è un po’ in ansia perché Mujgan non appare molto convinta riguardo alla proposta di matrimonio. Nihal è molto preoccupata per i debiti di Cengaver e teme che gli affari che il marito ha in ballo con Demir possano non andare bene. La donna, tra l’altro, riceve la visita del fratello Levent, che ha bisogno di soldi in prestito; lei a quel punto va da Zuleyha, che però non può fare nulla per aiutarla. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.