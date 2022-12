Terra amara: tra Yilmaz e Mujgan è (già) finita? | Anticipazioni 24 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di sabato 24 dicembre 2022

Behzat decide di disconoscere la figlia Mujgan quando quest’ultima gli dice di essere intenzionata a sposare Yilmaz. Fekeli cerca di riportare Behzat alla ragione, ma invano. Zuleyha ama ancora Yilmaz e dice a Demir che il figlio non è suo. Demir minaccia di far fuori lei, il piccolo Adnan e Yilmaz, se dovesse essere certo che la moglie sta dicendo la verità.

Yilmaz vuole sapere da Gulten se ha scritto lei la lettera a Behzat. Gulten dice di no, ma Yilmaz stenta a crederle; Sermin invece sembra credere alla ragazza. Naime giunge in città, sviene e viene condotta in pronto soccorso, dove finisce per parlare di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Yilmaz a quel punto cerca di spiegarsi con la dottoressa, ma il loro rapporto sembra irrimediabilmente compromesso!

Alla posa della prima pietra dell’azienda agricola casearia di Demir e Cengaver, viene invitato anche il Ministro. Nel corso della cerimonia, Demir sente due uomini intenti a parlare tra loro del fatto che Zuleyha era la fidanzata di Yilmaz. Pensando che solo Cengaver avrebbe potuto fare questa rivelazione, lo prende a pugni facendo così terminare sia il rapporto di amicizia e sia quello professionale.

Demir pensa che possa essere stata Nihal a rivelare il segreto, ma lei assicura di non aver raccontato niente a nessuno. Dopo che Yilmaz parla a Sabahattin della lettera ricevuta dal padre di Mujgan, in cui viene rivelato il suo passato, lo stesso Sabahattin va da Sermin e Gulten per chiedere se avessero scritto loro quella lettera.