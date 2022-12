Terra amara, il 3 dicembre in onda alle 16 | Anticipazioni puntata

Trama puntata di Terra amara di sabato 3 dicembre 2022

La puntata del 3 dicembre, eccezionalmente, andrà in onda alle 16 (mentre Verissimo inizierà dopo Beautiful).

Demir ora si trova in prigione, ma Hunkar cerca un modo per farlo uscire e nel frattempo indaga per capire se il figlio sia davvero innocente; così facendo, però, la donna giungerà anche a un'altra verità che il tempo aveva nascosto. Il "gossip" riguardo all'arresto di Demir si diffonde in fretta, ma la famiglia cerca di insabbiarlo. L'esperienza di Demir riporta alla mente di Yilmaz il ricordo del suo arresto, insieme a tante considerazioni che condivide con il fidato Fekeli.