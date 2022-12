Terra amara: Fekeli a Hunkar, “io ti amavo” | Anticipazioni 6 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di martedì 6 dicembre 2022

Hunkar pensa che Zuleyha si stia nascondendo insieme al piccolo Adnan a casa di Fekeli; in realtà la donna ha portato il figlio in ospedale a causa della febbre. Zuleyha rivela a Hunkar di temerla e di sentirsi una prigioniera nella villa, ma che non intende andarsene perché Demir, nonostante tutto, ha dimostrato il suo amore per il bambino. Fekeli parla della notte in cui ha ucciso il marito e le rivela l’amore che provava per lei quando erano giovani. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.