Terra Amara: chi salva la vita a Yilmaz? | Anticipazioni

La violenza che la povera Gülten Taşkın (Selin Genç) subirà da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış), aprirà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E quello che rischierà di più, insieme alla ragazza, sarà Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Cerchiamo di capire meglio come andrà questa storyline…

Terra Amara, news: Yılmaz entra in difesa di Gülten

Già sapete che Yilmaz entrerà in difesa di Gülten appena si renderà conto del fatto che Ercüment l’ha violentata. Tuttavia, nei primi istanti, sarà Yilmaz ad avere la peggio, dato che Akman riuscirà a sparargli un colpo di pistola alle spalle. Una piccola frazione di secondo che consentirà all’uomo di tentare di uccidere anche la Taşkın, anche se fortunatamente Yilmaz si riprenderà giusto in tempo per prendere un grosso masso e dargli dei colpi mortali alla nuca.

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: già allarmata per un prestito che il nipote le aveva chiesto in malo modo, Hünkar (Vahide Perçin) osserverà terrorizzata tutta la scena e deciderà di telefonare ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) affinché possa prestare soccorso a Yilmaz prima che sia troppo tardi…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin salva la vita a Yilmaz

Agendo in tale modo, Hünkar farà quindi la cosa giusta: Fekeli si metterà immediatamente in contatto con il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), che lascerà subito l’ospedale per andare in aiuto di Yilmaz nascondendo a Müjgan (Melike İpek Yalova) quello che è appena successo al suo fidanzato.

Lo stratagemma si rivelerà utile poiché Sabahattin potrà curare indisturbato Yilmaz, il quale se la caverà senza troppe conseguenze; la ferita, infatti, sarà fortunatamente lieve e l’uomo dovrà stare semplicemente a riposo per qualche ora. Tuttavia, la violenza di Ercüment ai danni di Gülten porterà ad altri tipi di conseguenze…

Terra Amara, trame: Hünkar e Fekeli nascondono a tutti la morte di Ercüment

Eh sì: visto che Gülten minaccerà di togliersi la vita qualora ciò che le è accaduto diventasse di dominio pubblico, Hünkar e Fekeli decideranno di non fare menzione né agli inquirenti e né alle persone a loro vicine dello scontro che ha portato Yilmaz ad uccidere Ercüment. Da un lato Ali Rahmet occulterà quindi il corpo del violentatore e butterà nel lago il sasso con cui Akkaya ha posto fine alla sua vita; dall’altro Hünkar aiuterà la propria sottoposta a lavarsi e a rimettersi in sesto dopo la violenza subita.

Nonostante tutti gli sforzi, Fekeli metterà però in conto il fatto che la guardia civile troverà il corpo di Ercüment entro due giorni: un particolare che preoccuperà e al tempo stesso innescherà dei sensi di colpa in Hünkar, la quale confesserà a Ali Rahmet che avrebbe dovuto capire quali fossero le intenzioni del nipote (visto che in passato si era già macchiato di una violenza ai danni di una domestica al servizio del padre).

In ogni caso, cosa succederà una volta che il cadavere di Ercüment riemergerà? Yilmaz sarà nuovamente nei guai?