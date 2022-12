Terra Amara: Gülten, le succede qualcosa di bruttissimo | Anticipazioni

Bruttissima disavventura per Gülten Taşkın (Selin Genç) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La giovane domestica attirerà infatti l’interesse morboso di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış), che non esiterà ad abusare di lei.

Terra Amara, trame: Hünkar non si fida di Ercüment

Hünkar non vedrà di buon occhio l’arrivo improvviso del figlio della sorella a Cukurova, tant’è che inviterà Demir a non dare troppa confidenza al loro ospite visto che in passato li ha messi in difficoltà chiedendo loro dei soldi mai restituiti. Da un lato il marito di Züleyha (Hilal Altınbilek) dirà alla madre che può stare tranquilla, giurando che non si lascerà in alcun modo influenzare dal cugino; dall’altro ai telespettatori sarà presto chiaro che Hünkar non si stava affatto sbagliando sul conto del nipote.

Approfittando della presunta notte d’amore che Demir avrebbe trascorso con la domestica Seher (Ebru Ünlü), Ercüment non esiterà infatti a chiedere alla zia altro denaro, facendo leva sul fatto che ha taciuto con la Altun l’ipotetico tradimento del consorte. Ovviamente Hünkar non si lascerà intimidire dal giovane, ma occhio a quello che succederà in seguito!

Terra Amara, spoiler: Ercüment violenta Gülten

Eh sì: possiamo anticiparvi che, subito dopo la discussione con la Yaman, Ercüment si troverà a vagare da solo nelle boscaglie vicine alla tenuta dei Yaman ed incrocerà la sua strada con quella di Gülten. Con una scusa, l’uomo convincerà l’inserviente a fargli fare un giro della terra e, appena arriverà in un posto appartato, si farà minaccioso e le chiederà di concedersi a lui.

Al rifiuto di Gülten, Ercüment utilizzerà ancora di più la forza e, incurante delle urla terrorizzate dalla ragazza, andrà avanti e finirà per violentarla. Una vera e propria atrocità che sconvolgerà letteralmente la Taşkın, ma che fortunatamente non resterà impunita…

Terra Amara, news: Yilmaz aiuta Gülten ma…

In cerca della domestica per scoprire se sia stata davvero lei ad inviare una lettera al padre di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) per renderlo partecipe del suo passato criminale, Yılmaz (Uğur Güneş) si troverà in quegli stessi territori e, appena sentirà le urla, andrà subito in soccorso di Gülten.

Yilmaz, dunque, aggredirà Ercüment, ma in un primo momento ad avere la meglio sarà quest’ultimo, dato che tirerà fuori una pistola e sparerà un colpo all’altezza della spalla destra di Akkaya.

Quando la situazione sembrerà volgere in maniera drammatica anche per Gülten, poiché Ercüment starà per far partire un altro colpo verso di lei, Yilmaz troverà la forza di rialzarsi ed ucciderà il nuovo arrivato colpendolo più volte in testa con un masso. Un salvataggio in extremis, ma che non risolleverà l’animo di Gülten data la violenza appena subita.

In ogni caso, sia la donna e sia il ferito Yilmaz potranno contare sull’aiuto di due persone fidate…